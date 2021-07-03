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Dünya Sağlık Örgütü: Delta varyantı yaklaşık 100 ülkede görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, koronavirüsün Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

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Google News - Timeturk
03.07.2021 16:42:59
Dünya Sağlık Örgütü: Delta varyantı yaklaşık 100 ülkede görüldü

Anadolu Ajansı'nın (AA) Çin Küresel Televizyon Ağı'ndan (CGTN) aktardığı habere göre​​​​​​​ DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının 'tehlikeli' olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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