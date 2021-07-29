DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bisiklet Yolu Üzerinde İnşaat Alanı Seyir Keyfi
Macron'dan Hitler'e benzetildiği afişlerle ilgili suç duyurusu
3 aile daha evladına kavuştu
Tuğba Özay felç mi geçirdi?
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı
Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Trabzonspor
Masmudi: Tunus'taki darbeyi Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri planladı
Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nereli kaç yaşında?
ANALİZ: Kuzey Akım 2 kavgasına detaylı bakış
Kırmızı bültenle aranan 'Piro Karker' MİT operasyonuyla yakalandı
Bakan Dönmez: Karadeniz’de yeni bir sondaj daha yapabiliriz
Sedat Peker kimdir? Sedat Peker nerelidir?
Bilecik Belediyesi Bisikletli Zabıta Ekipleri Görevde
MSB’den Afganistan açıklaması: TSK’nın muharip görevi olmayacak
144 bin çalışana aşı zorunluluğu

TIMETURK / KORONA / Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı, 4 milyar dozu geçti.

35 Dakika Önce
2021-07-29 13:50:04
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 600 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 450 milyon 710 bin ile Hindistan, 343 milyon 360 bin ile ABD, 137 milyon 880 bin ile Brezilya, 91 milyon ile Almanya, 84 milyon 300 bin ile İngiltere, 82 milyon 590 bin ile Japonya, 70 milyon 525 bin ile Türkiye, 69 milyon 690 bin ile Fransa, 67 milyon ile İtalya, 64 milyon 840 bin ile Endonezya, 63 milyon 310 bin ile Meksika, 59 milyon 220 bin ile Rusya ve 55 milyon 190 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar dozu geçti.

TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 8. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 70 milyon 525 bin 656 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 40 milyon 352 bin 511 kişiye ilk doz, 25 milyon 619 bin 301 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 196 milyon 780 bini aştı, 4 milyon 204 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş