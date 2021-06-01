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DSÖ'den Sinovac aşısı için önemli karar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

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01.06.2021 17:56:04
DSÖ'den Sinovac aşısı için önemli karar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'li şirket Sinovac tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılan koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım izni verdiğini açıkladı.

Açıklamada, aşının 18 yaş üstü kişilerde, ilk doz ile ikinci doz arasında 4-8 hafta olacak şekilde kullanılması tavsiye edildi.

Son olarak Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

Ayrıca, izlenen grupta Covid-19 bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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