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DSÖ’den koronavirüsün Delta varyantı ile ilgili korkutan açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi.

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19.06.2021 17:33:35
DSÖ’den koronavirüsün Delta varyantı ile ilgili korkutan açıklama

NDTV'nin haberine göre, DSÖ'nün baş uzmanı Soumya Swaminathan, Delta varyantının bulaşıcılığının arttığını ve koronavirüsün küresel olarak baskın türü olma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen ve İngiltere'de de en yaygın tür haline gelen Delta varyantın ABD ve Almanya'da da hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiliz yetkililer, ülkedeki Delta varyantı vakalarında son bir haftada yüzde 79'luk artış olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetine Kovid-19 politikalarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi üyelerinden Adam Finn Delta varyantı vakalarının arttığını ve salgında 3. dalganın yolda olduğunu ifade etti.

DELTA VARYANTI ABD VE ALMANYA'DA BASKIN TÜR OLMA EĞİLİMİNDE

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky dün, Delta varyantının ABD'de en baskın tür olmasını beklediklerini söylemişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Delta varyantının Almanya'da hızlı bir şekilde yayılabileceğine ilişkin ikazda bulunmuştu.

Bakan Spahn, yeni vakaların yüzde 6'sında Delta varyantının tespit edildiğini belirtmişti.

DELTA VARYANTI MOSKOVA'YI ETKİSİ ALTINA ALDI

Vaka sayılarında rekor bir artışın kaydedildiği Moskova'da bugün itibariyle 9 bin 120 Kovid-19 vakası görüldü. Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları son haftalarda 3'e katlandı.

Şehirde yeni kapanma tedbirleri devreye sokuldu.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Delta varyantının şehirdeki yeni vakaların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu açıklamıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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