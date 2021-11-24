DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz
Tüpraş'tan 10 milyar dolarlık yatırım planı
Kanada'da İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için kampanya başlatıldı
'Alparslan: Büyük Selçuklu'... 'Derdimiz tarihi öğretmek değil hissettirmek'
Bin Zayed'den Erdoğan'a teşekkür telgrafı
Okul bahçesinde kafatası ve kemik parçaları bulundu!
'Libya'da 24 Aralık seçimlerinin yapılmaması ülkeyi daha fazla çatışmaya sürükler'
DSÖ çocuklara Kovid-19 aşısının gerekliliğini gözden geçirdiklerini açıkladı
Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçını donmadan HD olarak canlı izle!
'Benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz'
Cengiz Kurtoğlu işadamını bıçakladı
Yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı ülkelerden ortak hamle
İsveç'te ilk kadın başbakan seçilen Magdalena Andersson 7 saat sonra istifa etti
AB’den Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon avro destek
Akaryakıt istasyonlarında kuyruk

TIMETURK / KORONA / DSÖ çocuklara Kovid-19 aşısının gerekliliğini gözden geçirdiklerini açıkladı

DSÖ çocuklara Kovid-19 aşısının gerekliliğini gözden geçirdiklerini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs salgınına karşı halihazırda uygulanan aşıların çocuk ve ergenlik çağındakiler için gerekli olup olmadığını gözden geçirdiklerini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-11-24 21:11:27
DSÖ çocuklara Kovid-19 aşısının gerekliliğini gözden geçirdiklerini açıkladı

Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Kıdemli Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, çocuklarda Kovid-19 nedeniyle ölüm riski ve aşıların etkililiğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Swaminathan, dünyada çocukların Kovid-19 enfeksiyonu oranının yetişkinlerle aynı olduğunu belirterek, "Çocuklarda ağır Kovid-19 hastalığı ve ölüm oranları yetişkinlere göre çok düşük." dedi.

DSÖ'nün, Kovid-19 Bağışıklığı için Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu'nun desteğiyle birlikte çocuk ve ergen bireylerin, mevcut aşılara ihtiyacı olup olmadıklarını gözden geçirdiğini belirten Swaminathan, "Çocuk ve ergenlerin aşı gerekliliğine dair bir tahminde bulunmamız için yeni aşıların üretilmesini beklememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Swaminathan, AA muhabirinin çocuk ve ergenlerin Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının ne kadar olduğu sorusuna, "Dünyada Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının yüzde 0,5'ini 25 yaş altı kişiler oluşturuyor. 5 ile 10 yaş arası çocuklara baktığınızda ise bu oran yüzde 0,1." cevabını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş