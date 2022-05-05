DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı COVID-19 ile bağlantılı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020 ve 2021'de görülen yaklaşık 15 milyon can kaybının COVID-19 ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olduğunu açıkladı.