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TIMETURK / KORONA / DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı COVID-19 ile bağlantılı

DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı COVID-19 ile bağlantılı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020 ve 2021'de görülen yaklaşık 15 milyon can kaybının COVID-19 ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olduğunu açıkladı.

14 Saat Önce
2022-05-05 16:29:12
DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı COVID-19 ile bağlantılı

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, son iki yılda COVID-19 kaynaklı "ek ölüm oranı" hesaplamasının sonuçları paylaşıldı.

Ek ölüm oranının, doğrudan COVID-19 kaynaklı ölümlerin yanı sıra virüsün sağlık sistemi ve topluma olumsuz etkilerinden ötürü ağırlaşan veya tedavisi zorlaşan hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin de dahil edilerek hesaplandığı bildirildi.

Hesaplamaya göre, 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2021'e kadar dünya genelinde COVID-19, doğrudan ve dolaylı olarak toplam 13,3 milyon ile 16,6 milyon arasında ölüme yol açtı.

Ölümlerin yüzde 68'i sadece 10 ülkede

Ek ölümlerin yüzde 84'ü DSÖ'nün Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika bölgelerinde saptanırken, toplam can kaybı sayısının yüzde 68'i sadece 10 ülkede görüldü.

Toplam ek ölüm sayısının yüzde 81'ini orta gelirli, yüzde 4'ünü düşük ve yüzde 15'ini yüksek gelirli ülkeler oluşturdu.

Can kayıplarının cinsiyet dağılımında erkekler toplam sayının yüzde 57'sine, kadınlar ise yüzde 43'üne tekabül etti.

Üye ülkeler nitelikli sağlık sistemine yatırım yapmalı

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu çarpıcı verilerin küresel salgının etkisini açıkça gösterdiğini vurgulayarak, "Üye ülkelerin, kriz zamanlarında temel sağlık hizmetlerini sürdürebilecek nitelikli sağlık sistemine yatırım yapmaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda DSÖ'nün üye ülkelere desteğini sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.

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