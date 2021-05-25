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Dr. Fauci ABD'yi şoke etti: 'Virüs doğal mı gelişti emin değilim'

ABD Başkanı başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, FOX TV'de yaptığı açıklamalarında koronavirüsün 'yapay virüs' olduğunu ima etti. Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu 'Gitgide çirkefleşen dünya' başlıklı yazısında, ABD'yi sarsan Dr. Fauci'nin açıklamasını yorumladı...

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25.05.2021 13:20:51
Dr. Fauci ABD'yi şoke etti: 'Virüs doğal mı gelişti emin değilim'

Bak şu işe!

ABD Başkanı'nın Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Fauci, FOX TV'ye çıktı ve dedi ki...

"Bence virüsün Çin'deki çıkış kaynakları konusunda araştırma yapmaya devam etmek gerekir. Virüsün doğal biçimde geliştiği iddiasına ikna olmuş değilim." Medya haberi "ABD'nin en yetkili isminden çok konuşulacak sözler" diye veriyor...

Bu mu yani?

Bu kadar basit mi?

Dedikodusunu yapıp geçecek miyiz?

Bir yıldır aynı şeyi söyleyen herkese "ahmak komplocu" muamelesi yapanları şimdi görelim!

Trump benzer sözler ettiğinde Dr. Fauci'nin yüzüne yerleştirdiği alaycı ifadeyi hatırlıyorum.

Şimdi ne oldu da buralara geldik?

Biden da aynı...

Trump'a "Pandemiden Çin'i mesul tutmak ırkçılıktır" diyen Biden, iktidara gelince Çin gerçeğiyle yeni tanışmış gibi haller içine girdi.

Ve geçen hafta baktık ki...

"Virüsün ilk olarak Vuhan'daki laboratuvarda görüldüğüne" dair eski bir istihbarat raporu sızdırıldı. (Unutmayın, 2019 yılında o laboratuvarda çok sayıda seçkin Fransız ve İtalyan viroloğun bulunduğu az konuşulmadı ama hepsi sosyal medyada sansürlendi.)

Ardından da Dr. Fauci'nin TV'deki açıklaması geldi.

"Bütün bunlar ABD içi politik çekişmeler, aldırmayın" diyecek tipler çıkar şimdi.

Malum, pandemiye ve hâkim global söylemlere iman edenler çok...

Ama şurası çok açık...

Dünya iyice çirkefleşiyor, çamura dönüşüyor.

Virüs, hem bilim ahlakını, hem de politik ahlakı yiyip bitiriyor.

Ama daha başlangıçtayız...

Uyanık kalmaya çalışanlara "Sizi gidi komplocular" diye saldıranların komplonun tam göbeğinde olduklarını idrak edeceğimiz günlerin geleceğine eminim.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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AKÇAABATLISELÇUK

BUNU batılar konuşmalı ,batılı milletler UYAYAN ONLAR HALBUKİ

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