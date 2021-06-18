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Doç. Dr. Keskin'den ''Aşı olmayacağım'' diyen Dr. Aktaş'a tepki

Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama tüm hızıyla sürerken doktorlar arasında aşı tartışması yaşanıyor.

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18.06.2021 17:07:25
Doç. Dr. Keskin'den ''Aşı olmayacağım'' diyen Dr. Aktaş'a tepki

Dr. Ümit Aktaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşı olmayacağını açıkladı. Paylaşımında “COVID aşılarının hiçbirinin Faz 3 çalışması tamamlanmadı” diyen Aktaş şu ifadeleri kullandı:

“Çok sorulduğu için cevap veriyorum:

Coronavirüs aşısı olmadım, olmayacağım.

Aşı karşıtı değilim.

Uygulanan COVID aşılarının hiçbirinin Faz 3 çalışması tamamlanmamıştır.

Yan etkileri gösterilememiş olan, ruhsatsız ve tehlikeli aşı adaylarının insanlara uygulanmasına karşıyım.”

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Dr. Ümit Aktaş'ın bu açıklamalarına Doç. Dr. Muhammed Keskin'den yanıt geldi.

Aktaş'ın “aşı olmayacağım” açıklamasına tepki gösteren Keskin şu ifadeleri kullandı:

“Doktorluk bir akademik ünvandır. Doktor olan herkes iyi bir bilim okuryazarı olmalıdır. Ünvanı kullanıyor ama aşıların değil Faz 3 neredeyse dünyadaki en geniş Faz 4'e sahip aşılar olduğunu bilmiyor. Onun toplum üzerindeki komplikasyonlarını tamir etmek ise bize düşüyor.

Durum şu: ÜA: Aşı karşıtı değilim ama aşı karşıtıyım.”

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Dr. Dr. Muhammed Keskin'in ardından bir tepkide Prof. Dr. Güner Sönmez'den geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Sönmez şu ifadeleri kullandı:

Faz 3'ü bitmiş, hakemli dergilerde yayınlanmış ve binlerce kez paylaşılmış olmasına rağmen insanlara yanlış bilgi vermenin masum bir davranış olmadığını düşünüyorum. Bir yanlışı savunanın doktor olması onu doğru yapmaz. Bu farklı düşünmek değil, dezenformasyon yapmaktır.”

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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