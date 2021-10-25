Delta varyantının ilk kez fotoğrafı paylaşıldı

Rusya'da hizmet veren Vektör Bilim Merkezi, koronavirüsün delta varyantını ilk kez görüntülemeyi başardı. Virüsü maymunların böbreklerindeki hücrelerde büyüten uzmanlar, elektron mikroskobu yardımıyla virüsü fotoğrafladılar.

Koronavirüs pandemisi, son dönemlerde yalnızca delta varyantından ibaret. Orijinal virüsün mutasyona uğramış hali olarak karşımıza çıkan delta, salgının seyrini bir anda değiştirdi. Gerek Türkiye'de gerek diğer ülkelerde görülen vakaların çok büyük bir bölümünü delta varyantı oluştururken, bu varyantın daha bulaşıcı olması zor günlerin kolay kolay geride kalmayacağını düşündürüyor.

Şimdiyse koronavirüsün delta varyantı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya'da hizmet veren Vektör Bilim Merkezi isimli bir kurum, delta varyantını ilk kez görüntüledi. Elektron mikroskobu kullanan uzmanlar, yeşil maymunların böbreklerindeki epitel hücrelerde büyüttükleri virüsü fotoğraflamayı başardılar.

İşte delta varyantının bugüne kadar çekilmiş ilk fotoğrafı

İlk kez Ekim 2020'de tanıştığımız delta varyantı, koronavirüsün orjinal versiyonundan biraz daha farklı etkilere sahip. Örneğin bu varyantta tat ve koku kaybı pek yaşanmıyor. Öte yandan, COVID-19'daki popüler belirtilerden olan öksürük de bu varyanta yakalanan hastalarda pek görünmüyor.

PCR test sonucu pozitif çıkan vatandaşlar, delta varyantında diğer varyantlara benzer etkiler de gösteriyorlar. Örneğin bu varyant burun akıntısı ve yüksek ateş başta olmak üzere, baş ve boğaz ağrısı gibi semptomlar gösteriyorlar. Bu varyant, daha fazla yaş grubunu etkiliyor oluşu ile de endişe uyandırıyor...

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.