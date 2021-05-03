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''Çok bulaşıcı bir mutant virüs Türkiye'de yayılmış durumda''

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Çok bulaşıcı bir mutant virüs Türkiye'de yayılmış durumda, yenileri de geliyor' açıklaması yaptı.

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03.05.2021 20:07:56
''Çok bulaşıcı bir mutant virüs Türkiye'de yayılmış durumda''

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Habertürk televizyonunda canlı yayına katılan Mehmet Ceyhan, "29 Nisan'da başlayan kısıtlamalara bağlı vaka düşüşü beklemiyoruz. Vaka sayılarındaki değişimi ona bağlamak yanlış" dedi. 'Tam kapanma'nın vakalar üzerindeki etkisinin bir hafta ila 10 gün içerisinde görüleceğini söyleyen Mehmet Ceyhan, "Bu azalmaları ve artmaları her zaman bir önleme ya da aşıya bağlamak doğru değil" şeklinde konuştu.

"Çok bulaşıcı bir mutant virüs Türkiye'de yayılmış durumda, yenileri de geliyor maalesef" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı çalışmalarıyla ilgili de konuştu.

"Unutulmaması gereken grup 18 yaş altı" diyen Mehmet Ceyhan, üç firmanın 18 yaş altının aşılanmasıyla ilgili olarak yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin bu üç firmadan BioNTech/Pfizer ile ilişkisi olduğunu söyleyen Ceyhan, Moderna ve Johnson & Johnson'la Türkiye'nin bir ilişkisi olmadığını hatırlatıp, Sağlık Bakanlığı'na şu çağrıda bulundu:

"Bizim şimdiden çocuklar için olan aşıyı satın alıp stoklayacak mıyız, yoksa anlaşmalar mı imzalayacağız; garanti altına almamız lazım. Öbür türlü çocuklara aşılama yapamayacağız. Çocukların yurt dışına giriş ve çıkışında sorunlar olur. Ve bu pandemiyi toplumda bitirmemiz zorlaşır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan