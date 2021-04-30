Çin'de 24 saatte 10 milyona yakın Covid-19 aşısı uygulandı

Çin, 29 Nisan'da yaklaşık 9,6 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı. Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, son rakamlarla birlikte uygulanan toplam doz miktarı 253,46 milyona arttı.

Öte yandan 29 Nisan'da uygulanan aşı miktarı, ülkenin günlük olarak aşılama rakamlarını bildirmeye başlamasından bu yanaki en yüksek günlük doz sayısı olarak da kayda geçti.

1,4 milyar nüfusa sahip Çin, temmuz ayı sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını aşılamayı hedefliyor.

Çin'de 'Hindistan mutasyonu' görüldü

Bu sırada Çin'in bazı kentlerinde Hindistan'da mutasyona uğrayan Covid-19 türü tespit edildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden epidemiyoloji uzmanı Vu Zunyou, düzenlediği basın toplantısında, mutasyona uğrayan Covid-19 türlerinin bulaşmasının engellenebileceğini belirtti.​​​​​​​

Yaklaşan İşçi Bayramı dolayısıyla virüse karşı alınan önlemlerinin önemini vurgulayan Vu, ülkede Hindistan'da mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün espit edildiğini söyledi ancak hangi bölgelerde görüldüğüne ilişkin bilgi paylaşmadı.

euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.