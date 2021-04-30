DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tozkoparan İskender yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Tozkoparanlar, İskender'in peşine düşen casusun kim olduğunu bulabilecek mi?
ABD'den ''Ukrayna'' açıklaması: NATO üyeliği için birlikte çalışabiliriz
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip kaçıyor, Fadi kovalıyor: Serdar ve Zehra, Türkiye'ye ulaşabilecek mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Melikşah'tan Turanşah'ı öfkelendirecek büyük karar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları
Belçika'da 22 bin silah fabrikada eritildi
Bakan Soylu'dan BirGün Gazetesi'ne ''Ruhsar Pekcan'' tepkisi
Premier Lig'de maçlara 'oruç düzenlemesi' gündemde
Azerbaycan’da tedavi gören Bakan Rehimov hayatını kaybetti
Kurtuluş'a adanan türküler
Bu yollardan 'dünyanın ticareti' yapıldı
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya tepki: ''Tehditler bizi susturamayacak!''
3 padişah 'şeker'den ölmüş
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Kısıtlamanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Çin'de 24 saatte 10 milyona yakın Covid-19 aşısı uygulandı

Çin, 29 Nisan'da yaklaşık 9,6 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı. Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, son rakamlarla birlikte uygulanan toplam doz miktarı 253,46 milyona arttı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.04.2021 16:10:23
Çin'de 24 saatte 10 milyona yakın Covid-19 aşısı uygulandı

Öte yandan 29 Nisan'da uygulanan aşı miktarı, ülkenin günlük olarak aşılama rakamlarını bildirmeye başlamasından bu yanaki en yüksek günlük doz sayısı olarak da kayda geçti.

1,4 milyar nüfusa sahip Çin, temmuz ayı sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını aşılamayı hedefliyor.

Çin'de 'Hindistan mutasyonu' görüldü

Bu sırada Çin'in bazı kentlerinde Hindistan'da mutasyona uğrayan Covid-19 türü tespit edildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden epidemiyoloji uzmanı Vu Zunyou, düzenlediği basın toplantısında, mutasyona uğrayan Covid-19 türlerinin bulaşmasının engellenebileceğini belirtti.​​​​​​​

Yaklaşan İşçi Bayramı dolayısıyla virüse karşı alınan önlemlerinin önemini vurgulayan Vu, ülkede Hindistan'da mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün espit edildiğini söyledi ancak hangi bölgelerde görüldüğüne ilişkin bilgi paylaşmadı.

euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan