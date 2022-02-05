Burun maskesi nedir? Yemekte takılan burun maskesi korona virüsten korur mu?

Omicron'un tüm dünyada yaygın hale gelmesi ve şu ana kadar çıkan varyantların hepsinden çok daha hızlı bulaşması, maske kullanımını daha da önemli hale getiriyor. Yemek yerken maskeyi çıkarmak virüsün yayılmasından dolayı Güney Kore’den ilginç çözüm geldi. Yemek yerken takılan burun maskesi satışa sunuldu. Peki, Yemekte takılan burun maskesi korona virüsten korur mu?

Güney Kore'de ağız açıkken en azından burnu kapatan, oradan virüsün girmesini önlediği iddia edilen 'burun maskeleri' ülkede satışa sunuldu. Bu durum hem insanları hem de uzmanları ikiye bölerken, insanlar gerçekten bu maskelerin virüsten koruyup korumadığını araştırmaya başladı.

Burun maskesi koronadan korur mu?

Dışarıda yemek yerken veya bir şeyler içerken ise maskemizi çıkarmak zorunda kalıyoruz. Güney Kore'de yemek yerken ağız açıkta olsa da en azından burnun kapalı kalması düşünülerek tasarlanan ‘burun maskeleri' ülkede satışa çıktı. Sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri olan burun maskeleri kullanıcılar tarafından binlerce eleştiri aldı. Birçok insan bu maskeleri gereksiz ve aptalca bulduğunu söyledi, “Maskesini burnunun altına takan insanlardan farksız” benzetmesi yapıldı.

Deakin Üniversitesi'nin Avustralya'daki Sağlıkta Dönüşüm Enstitüsü'nde epidemiyoloji başkanı olan Profesör Catherine Bennett, burnu kapatan maskelerin “garip bir fikir” olduğunu söyledi, “Yine de hiç yoktan iyidir. Muhtemelen küçük bir fark yaratır” dedi.

Türkiye'den Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'un duyar duymaz verdiği ilk tepki “Gerçekten çok komik!” oldu. Ertuğrul "Damlacıklar özellikle ağızdan çıkar. Solunumumuzun büyük bir kısmını burun aracılığı ile yaparız ama burnun kapalı olduğu durumlarda ağzımızdan da nefes alıp veririz ve damlacıklar ağızdan da girebilir. Bu nedenle bizler koronadan korunmak için maske kullanırken hem ağız hem de burnumuzu kapatıyoruz. Yani virüs sadece burundan bulaşmaz. Bu sebeple sadece burnun kapalı olması korunmak için yeterli değildir. Yemek yerken ağız açık, burun kapalı olmasının hiçbir anlamı yok.” Açıklamasında bulundu.

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