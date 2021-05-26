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Brezilya'da yeni bir koronavirüs türüne rastlandı

Sao Paulo Üniversitesi’nde görevli araştırmacıların koronavirüsün yeni bir türüne rastladıkları, yeni varyantın menşeinin bilinmediği bildirildi.

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26.05.2021 22:02:03
Brezilya'da yeni bir koronavirüs türüne rastlandı

Yerel internet sitesi Globo'nun Brezilya Viroloji Derneği Başkan Yardımcısı Joao Pessoa Araujo Junior'un açıklamalarına dayandırdığı haberde, araştırmacıların SARS-CoV-2'nin yeni bir türüne rastladıkları, P4 diye adlandırılan varyantın menşeinin bilinmediği belirtildi.

Haberde, “P4 varyantının menşei bilinmiyor. İlk olarak Sao Paulo'daki Mococa belediyesinden bir örnekte keşfedildi ve ardından Porto Ferreira'da geniş çapta yayıldı. Normal virüse göre daha bulaşıcı ya da daha tehlikeli olup olmadığını belirlemek henüz mümkün değil” ifadelerine yer verildi.

Habere göre P4 varyantı, ‘Brezilyalı P1, P2 ve ‘Filipinli' P3 suşlarıyla ortak kökene sahip, tüm bu varyantlar ise B.1.1.28 soyuna ait.

Araujo Junior'a göre yeni türün varlığının kabul edilmesi önem taşıyor. Brezilyalı bilimci, “Bu tür P1 ve ‘İngiliz' varyantının hakim olduğu ortamda yayılıyor, ancak bizi en çok rahatsız eden şey, çok hızlı yayılıyor olması” açıklamasında bulundu.

Habere göre araştırma verileri, grip virüslerinin ve koronavirüsün genom verilerine açık erişim sağlayan küresel bilim girişimi ve birincil kaynak olan GISAID'e teslim edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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