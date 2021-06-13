Brezilya'da rekor ölüm

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 37, Meksika’da 274, Arjantin'de 447, Kolombiya'da 577, Peru'da 191, Şili’de 107, Ekvador’da 21, Bolivya'da 68, Paraguay’da 138, Guatemala'da 23 ve Uruguay'da 50 kişi yaşamını yitirdi.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 37, Meksika'da 274, Arjantin'de 447, Kolombiya'da 577, Peru'da 191, Şili'de 107, Ekvador'da 21, Bolivya'da 68, Paraguay'da 138, Guatemala'da 23 ve Uruguay'da 50 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 486 bin 272'ye, 78 bin 700 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 374 bin 818'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 449 bin 577 vaka ve 117 bin 887 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 761 bin 177 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 274 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 649 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 230 bin 97'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 452 bin 469'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 952 bin 382'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 447 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 85 bin 75'e, 18 bin 57 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 111 bin 147'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 695 bin 288 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 577 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 95 bin 192'ye çıktı.

Son 24 saatte 29 bin 998 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 724 bin 705'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 457 bin 117'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 191 kişi yaşamını yitirdi ve 1772 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyonu aşarken, virüse bağlı can kaybı sayısı 188 bin 443'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 958 bin 674'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 107 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 579'a çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 642 artışla 1 milyon 468 bin 992'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 391 bin 16'ya ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 21 artarak 21 bin 18'e, vaka sayısı 987 artışla 438 bin 108'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 329 bin 582 kişi iyileşti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 56 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 405 bin 437'ye, virüse bağlı can kaybı 15 bin 485'e, sağlığına kavuşanların sayısı 319 bin 666'ya çıktı.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti, 1963 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 389 bin 650'ye, can kaybı sayısı 10 bin 699'a, sağlığına kavuşanların sayısı 322 bin 269'a çıktı.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 23 artarak 8 bin 439'a, vaka sayısı 1823 artışla 271 bin 131'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 245 bin 610 kişi iyileşti.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 50 artarak 4 bin 956'ya, vaka sayısı 2 bin 999 artışla 336 bin 470'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 296 bin 855 kişi iyileşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.