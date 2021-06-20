Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti

ABD'nin ardından dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 500 bini aştı.

ABD'nin ardından dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 500 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 301 kişinin ölmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 500 bin 800'e yükseldi.

Ülkede bir günde 82 bin 288 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 883 bin 750'ye, iyileşenlerin sayısı da 16 milyon 183 bin 849'a çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Twitter hesabından, "Mümkün olan en kısa zamanda bütün Brezilyalıları aşılamak ve 1 yıldan fazladır bizi altüst eden bu durumu değiştirmek için yorulmaksızın çalışıyorum. Sevdiklerini kaybeden tüm anne, baba, arkadaş ve yakınlara başsağlığı diliyorum " açıklamasında bulundu.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede bugüne kadar 85 milyondan fazla kişiye en az 1 doz Kovid-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında ciddi bir düşüş görülmedi.

Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetiminden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu sorumlu tutuyor.

Bolsonaro, salgın döneminde virüsü küçümseyen ve salgına karşı alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Brezilya Senatosu, 27 Nisan'da salgın döneminde 4 sağlık bakanının değiştiği Bolsonaro hükümetinin salgına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak üzere komisyon kurmuş ve başta eski sağlık bakanları olmak üzere birçok devlet görevlisi bu komisyona ifade vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.