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BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Şahin'den Türkiye açıklaması

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, koronavirüs krizi, aşılar ve Pfizer aşısındaki yan etkiler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

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29.04.2021 00:33:55
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Şahin'den Türkiye açıklaması

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'ye mümkün olduğu kadar aşı vermek istediklerini belirterek, her şeyin yolunda gitmesi halinde haziranda 30 milyon doza kadar aşıyı sevk etmek istediklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'ye mümkün olduğunca çok aşı vermek istediklerini, ancak bu aşıların önce üretilmesi gerektiğini söyledi.
Şahin, Almanya'da Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin (VAP) çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ve şirketin ürettiği aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki durum ile ilgili bir soruya cevap veren Şahin, "Türkiye'ye hemen mümkün olduğu kadar çok doz (aşı) vermek istiyoruz, ancak onları önce üretmek zorundayız." dedi.

Şahin, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile haftalardır görüşmeler yaptıklarını anımsatarak, "Şimdi ilk dozları teslim ettik. Türkiye'ye çok daha fazla göndermeyi konuşuyoruz. Ancak bunun için üretim kapasitemizle uğraşmak lazım. Her şey yolunda giderse haziranda 30 milyona kadar dozu Türkiye sevk etmek istiyoruz. Temmuz ve ağustosta daha fazla doz göndermeyi konuşuyoruz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan