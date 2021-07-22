DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Soylu açıkladı: Artvin’de 1 kişi kayıp
Biden'dan Küba yönetimine kınama
Instagram'da ne kadar güvendesiniz!
Bayramda kiralık villalara ilgi yoğun
Ukrayna'dan Rusya'ya ''Kuzey Akım 2'' tepkisi
İsrail'den ''Afrika Birliği'' kararı
Türkiye'de koronavirüs vakaları 10 bin sınırına dayandı
Husiler duyurdu: Suudi Arabistan sınırında Sudanlı askerler öldürüldü
IMF, ABD ekonomisi için büyüme beklentisini açıkladı
Şangay Beşlisi nedir ve hangi ülkeler dahildir?
BioNTech, Delta varyantına karşı yüzde 88 etkili
Avrupa borsalarında ECB’nin faiz açıklaması sonrası düşüş
Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı
Rusya’dan ''Maraş'' açıklaması: Statünün tek taraflı değiştirilmesini desteklemiyoruz
Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz

TIMETURK / KORONA / BioNTech, Delta varyantına karşı yüzde 88 etkili

BioNTech, Delta varyantına karşı yüzde 88 etkili

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, BioNTech koronavirüs aşısı Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında etkili.

3 Saat Önce
2021-07-22 20:02:37
BioNTech, Delta varyantına karşı yüzde 88 etkili

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Koronavirüsün mutasyona uğraması sonucunda ortaya çıkan Delta varyantıyla ilgili aşı çalışmaları sürüyor.

19.000'den fazla insan, İngiltere'de bir araştırmaya katılarak aşıların Delta varyantı üzerindeki etkisini ölçmeye katkı sağladı.

Birleşik Krallık'ta yapılmış en büyük kapsamlı araştırmalardan biri olan incelemenin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

The New England Journal of Medicine isimli saygın ve hakemli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi ortaya çıktı.

Yetkililer tek doz Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuk sağladığı fakat bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı.

Araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı kaydedildi.

Bu oranın düşük olduğu ve insanların mutlaka iki doz aşı olması gerektiğini açıklayan yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığı belirtildi.

İKİ DOZ, YÜZDE 88 KORUMA SAĞLIYOR

Yetkililer, “Tek doz Pfizer-BioNTech aşısı Covid-19'un Delta varyantına karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Fakat ikinci dozdan sonra semptom gösteren Delta varyantı karşısında koruma sağlanıyor” açıklamasını yaptı. Yapılan araştırmada ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtildi.

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, bu araştırma ve Delta varyantı ile ilgili kapsamlı bir makale yazarken, “Aşı olanlar arasında da Delta varyantı bulaşanların sayısının arttığı görülüyor. Fakat bu kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gözüküyor” ifadesine yer verdi.

Business Insider'a konuşan bilim insanları ise, “Maske kullanımı ve aşı kombinasyonu Delta varyantına karşı ciddi bir koruma sağlayabilir.” yorumunu yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH