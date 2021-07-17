Bilim Kurulu'ndan koronavirüs aşısı olmayanlara kısıtlama önerisi

Koronavirüs Bilim Kurulu aşı olmayanların AVM, tiyatro ve sinema salonlarının yanı sıra maç, konser, düğün, kongre gibi etkinliklere alınmamasını önerdi. Bilim Kurulu'nun önerisi, bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirmeye alınacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı olmayanların alışveriş merkezi, tiyatro, sinema gibi yerlerin yanı sıra maç, konser, düğün, kına, kongre gibi etkinliklerle kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantılara alınmamasını önerdi. DHA'nın haberine göre, Bilim Kurulu'nun önerisi, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 14 Temmuz Çarşamba günü yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayılarının seyri, aşı programı ve Kurban Bayram tedbirleri görüşüldü. DHA'nın haberinde, toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusunun masaya yatırıldığı bildirildi.

Toplantıya katılan Bilim Kurulu üyeleri, aşılama oranını artırmak için önerilerini sundu. Toplantının sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanı sıra kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek buluşması gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı. Aşılamanın daha da yaygınlaşması için önemli olduğu değerlendirilen bu önerinin Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de şu ana kadar uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyonu aşarken ikinci doz aşı sayısı da 20 milyonu geçti. Üçüncü dozla birlikte toplam sayı 62 milyonu aşıyor.

16 Temmuz verilerine göre, Türkiye'de kaydedilen yeni vaka sayısı 6 bin 918 olurken 35 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.