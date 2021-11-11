Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası

İngiliz bilim insanları koronavirüsten korunmanın son derece sıra dışı bir yolunu keşfetmiş olabilirler. İngiliz basınında yer alan habere göre, soğuk algınlığına maruz kalmanın bazı bireylere Kovid-19'a karşı koruma sağlayabileceği belirlendi.

Çeyrek milyardan fazla insana buluşan Kovid-19, 5 milyondan fazla cana mal oldu. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bilim dünyası koronavirüs ile mücadele kapsamında hala pek çok araştırmaya imza atıyor.

EZBER BOZAN İDDİA

O araştırmalardan biri ise tabiri caizse bilim dünyasının gündemine oturmuş durumda. Zira İngiliz bilim insanları koronavirüsten korunmanın son derece sıra dışı bir yolunu keşfetmiş olabilirler.

İngiliz basınında yer alan habere göre, soğuk algınlığına maruz kalmanın bazı bireylere Kovid-19'a karşı koruma sağlayabileceği belirlendi.

University College London tarafından yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, soğuk algınlığına yakalana bazı kişilerin bağışıklık sistemlerinin Kovid-19'a karşı dirençli hale gelmiş olabileceği sonucuna ulaşıldı.

Kovid hastalarıyla yakın çalışan 750'den fazla sağlık çalışanını inceleyen araştırmanın baş yazarı Dr Leo Swadling, bilim insanlarının tekrar tekrar maruz kalmalarına rağmen Covid-19 testi negatif çıkan bazı bireylere baktıklarında, beklenenden daha güçlü ve daha geniş T hücre tepkilerine sahip olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Swadling'e göre, önceki soğuk algınlığı bulaşı bu bireyleri koronavirüse karşı avantajlı bir hale getirmiş olabilir. Zira soğuk algınlığı dengeyi bağışıklık sistemlerinin lehine çevirerek koronavirüsü çoğalmaya başlamadan önce ortadan kaldırmış olabilir.

NEGATİF TEST BİLMECESİNİ ÇÖZEBİLİR

Ekip ayrıca bu durumun bazı kişilerin koronavirüse yakalanmasına rağmen neden PCR testlerinin negatif çıktığını açıklamayabileceği görüşünde.

Zira bazı kişilerin mevcut T hücrelerinden gelen güçlü bir bağışıklık tepkisi nedeniyle virüsü hızla temizlediğini, yani testlerin negatif sonuç kaydettiğini iddia ediyor.

YENİ NESİL AŞILARIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Bilim insanları, keşfin, çok daha uzun süreli bağışıklık üretebilecek T-hücre yanıtını hedefleyen yeni nesil aşıların önünü açabileceğini belirtiyor.

EN ETKİLİ KORUNMA HALA AŞI!

Söz konusu araştırma ile ilgili kesin sonuçlara ulaşılması için konu hakkında daha geniş katılımlı bir deney yapılması gerektiğini belirten uzmanlar aşı olmanın hala virüse karşı korunmanın en etkili yolu olduğunun altını çiziyor.

AŞIDA SIRALAMA DEĞİŞTİ

Peki virüse karşı en etkili aşı hangisi? Bu tartışma Johnson & Johnson cephesinden gelen açıklama ile bir kez daha alevlendi.

Zira Şirketten yapılan resmi açıklama ile aşıdaki sıralama değişti. Şirket yaptığı resmi açıklamada geliştirdiği aşısının iki dozunun hastalığa karşı daha güçlü koruma sağladığını gösterdiğini duyurdu ve merakla beklenen oranları açıkladı.

İlaç üreticisinin tek dozluk aşısını aldıktan iki ay sonra yapılan bir güçlendirici aşının (2. doz) koronavirüse karşı etkinlik oranını yüzde 94'e çıkardığı bilgisinin altı çizildi.

SON NOKTAYI KOYDULAR: İŞTE EN ETKİLİ AŞI

Johnson & Johnson'ın bu açıklaması sonrası ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.

Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.

Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.

458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.

Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.