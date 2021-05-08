Bilim insanları koronavirüsü tespit etmek için arıları eğitiyor

Hollandalı araştırmacılar, Covid-19 ile enfekte olmuş numunelerin tespit edilmesi için keskin koku alma duyusuna sahip bal arılarını eğitiyor.

Hollandalı araştırmacılar, Covid-19 ile enfekte olmuş numunelerin tespit edilmesi için keskin koku alma duyusuna sahip bal arılarını eğitiyor.

Araştırmacılara göre söz konusu buluş, test sonuçları için bekleme sürelerini saniyelere indirecek.

Wageningen Üniversitesi biyo-veteriner araştırma laboratuvarında bilim insanları, arıları eğitmek için onlara Covid-19 ile enfekte olmuş numuneleri gösterdikten sonra arılara ödül olarak şekerli su veriyor.

Enfekte olmayan bir örneğin sunulduğu deneme sonrasında ise herhangi bir ödül verilmiyor.

Projede yer alan viroloji profesörü Wim van der Poel, sisteme alıştıktan sonra arıların enfekte bir örnek sunulduğunda ödül alabilmek için dillerini kendiliğinden genişletebildiklerini söylüyor.

"Bir arıcıdan normal bal arılarını topluyoruz ve arıları koşum takımlarına koyuyoruz." diyen van der Poel, "Pozitif bir numune gösterdikten hemen sonra onlara şekerli su veriyoruz. Arılar şekerli suyu almak için hortumlarını uzatıyor." diye konuştu.

Araştırmacılara göre arıların samana benzeyen dillerini şekerli suyu içmek için uzatması, pozitif bir koronavirüs testi sonucunun doğrulanması anlamına geliyor.

Covid-19 test sonucunun alınması saatler hatta günler sürebiliyor, ancak arıların tespiti bunu saniyeler içinde mümkün hale getiriyor.

Ayrıca araştırmacılar yöntemin ucuz olması hasebiyle ve potansiyel olarak da testlerin yetersiz olduğu ülkeler için faydalı hale getirilebileceğini belirtiyor.

Ancak Belçika'daki Ghent Üniversitesi mikrobiyoloji bölümünde arılar, böcekler ve hayvan immünolojisi üzerine çalışmalar yapan Profesör Dirk de Graaf, yeni tekniğin, yakın gelecekte geleneksel Covid-19 testlerinin yerini almasını beklemediğini dile getirdi.

"Bu iyi bir fikir, ancak bunun için bal arılarını kullanmak yerine klasik teşhis araçlarını kullanarak testler yapmayı tercih ederdim. Büyük bir arı aşığıyım, dolayısıyla arıları Covid-19'u tespit etmekten başka amaçlar için kullanırdım." sözleriyle Hollandalı araştırmacıların çalışmasına dolaylı olarak tepki gösterdi.

De Graaf, diğer yandan "böcek koklaması" tekniğinin, 1990'larda patlayıcıları ve toksinleri tespit etmek için ABD Savunma Bakanlığı tarafından etkili bir biçimde test edildiğini söyleyerek, "Güveler, arılar ve yabanarısı (eşekarısı) güvenlik amacıyla patlayıcıları tespit etmek ve tıbbi teşhis" için kullanıldığı bilgisini verdi.

Wageningen Üniversitesindeki testin gerçek etkinliğini belirlemek için çok az bilgi sahibi olduğunu ifade edenBelçikalı Prof De Graaf, ancak PCR testlerinin mevcut olmadığı durumlarda arı testi fikrine açık olduğunu dile getirdi.

Hollandalı araştırmacıların bal arılarının Covid-19'u tespit etmesi buluşu henüz çok yeni ve hala gerçek etkinliğin belirlenmesi için konu üzerinde yapılan klinik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.