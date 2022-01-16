Bilim insanları Covid-19'u ağır geçirme riskini artıran gen keşfetti

Polonyalı bilim insanları, Covid-19 hastalığını ağır geçirme riskini iki kat artıran bir gen tespit etti. Araştırmacılar bu çalışmanın Covid-19'a karşı yüksek riskli insanları belirlemede yardımcı olacağına inanıyor.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski tarafından yapılan açıklamada, bir buçuk yılı aşkın süredir yapılan çalışmalar sonucunda Covid-19'u ağır geçirmeye neden olan bir gen keşfedildiği belirtildi.

Niedzielski'ye göre bu keşif, gelecekte Covid-19'dan ciddi şekilde etkilenme yatkınlığı olan insanların tespit edilebileceği anlamına geliyor.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, bilim insanları söz konusu buluşun Covid-19'u ağır geçirme yatkınlığı olan kişileri aşılanma konusunda teşvik edeceğini umut ediyor. Araştırmacılara göre, aşı güvensizliği Doğu Avrupa'da ölüm oranlarında belirleyici rol oynuyor. Öte yandan genetik olarak Covid-19'u ağır geçirme riski bulunanlara enfeksiyon durumunda daha geniş tedavi imkanları sağlanabileceği düşünülüyor. Araştırmanın yapıldığı Bialystok Medikal Üniversitesi'nden bilim insanları, bulunan genin bir kişinin Covid-19'u ne kadar ağır geçireceğini belirleyen 4. en önemli genetik faktör olduğunu belirtti. Buna göre diğer üç önemli faktör kişinin yaşı, kilosu ve cinsiyeti. Söz konusu genin Polonya'da nüfusun yaklaşık yüzde 14'ünde; Avrupa'da yüzde 8 ila 9'unda; Hindistan'da ise yüzde 27'sinde bulunduğu ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.