Belçika'da tedbirler gevşetildi

Belçika’da tam aşılı kişilerin oranının yüzde 70’i geçmesiyle birlikte koronavirüs tedbirleri biraz daha hafifletildi.

Belçika'da Mağaza ve alışveriş merkezlerindeki maksimum müşteri sayısı kısıtlaması tamamen kaldırıldı.

Ayrıca kültür, performans veya spor müsabakaları gibi etkinlikler için de önlemler gevşetildi. 3 bine kadar kişinin girebileceği kapalı mekanların tam kapasiteyle çalışmasına karar verildi. Ancak bunun yine maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılması gerektiği belirtildi.

Açık mekanlarda ise 5 bin kişiye kadar düzenlenecek etkinliklere serbestlik getirildi.

DÜĞÜNLER VE PARTİLERE 250 KİŞİLİK KAPASİTE

13 Ağustos'tan itibaren aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan "bileti" (Covid Safe Ticket) gösteren ziyaretçiler, açık havada düzenlenecek etkinliklere katılabilecek.

Ticaret fuarları, düğünler, partiler ve resepsiyonlar da 250 kişiye kadar kapasiteyle düzenlenebilecek.

Kamp gibi gençlik faaliyetlerinin de maksimum 200 kişi ile gerçekleştirilebileceği kararlaştırıldı.

HAZİRAN BAŞINDA KISITLAMALAR GEVŞETİLDİ

Belçika'da yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlasının aşılandığı kampanya sonrası ölüm sayılarının çok azaldığı görülüyor. Kampanyanın yeni başladığı şubat ayının ilk günlerinde vaka sayısı günlük 2 bine, mart ayında 5 bine çıkmışken şubat ortasında her gün yaklaşık 30, mart ayında 25 kişi hayatını kaybediyordu.

Halihazırda günlük vakalar bin 500'e yaklaşsa da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, günde 2'ye düştü.

Belçika hükümeti haziran başında kısıtlamaları gevşetmiş, kapalı mekanların çoğu açılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.