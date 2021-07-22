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TIMETURK / KORONA / Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca 'Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale.' dedi.

3 Saat Önce
2021-07-22 19:48:47
Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız."

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75.12, Ankara'da 57.95, İzmir'de 24.46 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER DE AÇIKLANDI

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illeri de açıkladı. Koca, şunları yazdı:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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