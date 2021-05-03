Bakan Koca: Hastane başvuruları yarı yarıya düştü

Uygulanan tedbirlerin sonuç verdiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarındaki düşüşün yakın bir zamanda ağır hasta ve vefatlara yansıyacağını söyledi. Bakan Koca, ''Hastane başvuranların sayısı yarı yarıya düştü'' ifadesine de yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantılarına katılmak üzere gittiği Edirne'de konuştu.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Bildiğiniz gibi ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulaması ile beraber bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için geçtiğimiz gün Antalya'daydık. Bugün ise Edirnede'yiz, Trakya Bölgesi'ndeki durumu ele alacağız. Pandeminin Edirne'deki seyrini konuştuk. Edirne'de sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki durumu, ihtiyaçları, destek talep edilen konuları istişare etme fırsatı bulduk.

Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz Covid-19 hasta sayılarında görülen hasta sayısı nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçilmek zorunda kalındı. 2 hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz nedeniyle 17 günlük bir kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın neticesini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.

Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Test sayılarının düşmesi vaka sayılarının düşmesi değil sonucudur.

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı bir bayramı yaşamak istiyoruz.

Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.