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Bakan Koca duyurdu: İşte 50 yaş üstünün aşılanacağı tarih

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak' açıklamasında bulundu.

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Google News - Timeturk
26.05.2021 19:38:56
Bakan Koca duyurdu: İşte 50 yaş üstünün aşılanacağı tarih

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak.

50 milyon doz Sputnik anlaşması için imza atmış bulunuyoruz. Bu anlaşmaya verdikleri destek sebebiyle Rus makamlarına  teşekkür ederim.

Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak.

Yerli aşımızla ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim.

Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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