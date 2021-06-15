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Bakan Koca duyurdu: Günlük rekor kırıldı

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında bir günde 1 milyon dozu aşkın aşı uygulanarak rekor kırıldı.

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Google News - Timeturk
15.06.2021 20:28:01
Bakan Koca duyurdu: Günlük rekor kırıldı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 717 bin 463, ikinci doz aşı 13 milyon 920 bin 514 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 35 milyon 611 bin 668 olarak gerçekleşti.

BİR GÜNDE 1 MİLYONU AŞKIN AŞI UYGULANDI

Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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