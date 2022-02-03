Bakan Koca'dan koronavirüs ilacı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlanacağın belirterek ayrıntıları aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı antiviral ilaçla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlıyoruz. İlaç, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlarda erken dönemde kullanılacak. Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda" dedi.

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