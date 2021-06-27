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Bakan Koca'dan ''aşı'' çağrısı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan “Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır' paylaşımı yaptı.

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Google News - Timeturk
27.06.2021 22:59:47
Bakan Koca'dan ''aşı'' çağrısı

Aşı ile ilgili paylaşımlarına devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım" dedi.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 mücadele kapsamında, 5 milyon 789 bin 851'i son bir haftada olmak üzere ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 47 milyon 275 bin 113'e ulaştığı açıklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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