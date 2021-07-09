Bakan Koca: Aşılamada 57 milyon dozu geçtik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '57 milyon dozu geçtik, ilk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı' açıklaması yaptı.
2021-07-09 23:33:30
Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs aşılamasına ilişkin son verileri paylaşarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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