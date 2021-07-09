Bakan Koca: Aşılamada 57 milyon dozu geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '57 milyon dozu geçtik, ilk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı' açıklaması yaptı.

Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs aşılamasına ilişkin son verileri paylaşarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.