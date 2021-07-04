Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs vakaları yeni ekrandan takip edilecek

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.