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04.07.2021 22:55:36
Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs vakaları yeni ekrandan takip edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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