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Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

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Google News - Timeturk
25.05.2021 20:23:14
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

 

 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Buna göre, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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