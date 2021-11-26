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TIMETURK / KORONA / Bakan Koca açıkladı! 5 ülkeden Türkiye'ye seyahat yasaklandı

Bakan Koca açıkladı! 5 ülkeden Türkiye'ye seyahat yasaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Afrika’da tespit edilen ve Omicron adı verilen varyant sebebiyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-11-26 23:50:34
Bakan Koca açıkladı! 5 ülkeden Türkiye'ye seyahat yasaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Afrika'da tespit edilen ve Omikron adı verilen varyant nedeniyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Koca'nın Twitter hesabından duyurduğu karara göre, bu geceden itibaren Türkiye'ye seyahate izin verilmeyecek beş ülke şöyle:

  • Güney Afrika
  • Botsvana
  • Mozambik
  • Namibya
  • Zimbabve

Avrupa Birliği ise bu beş ülkeye ek olarak Eswatini ve Lesotho'ya da uçuş yasağı uygulama kararı almıştı. (BBC)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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