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TIMETURK / KORONA / Bakan Koca açıkladı: 18 milyon kişi ilk doz aşısını yaptırmadı

Bakan Koca açıkladı: 18 milyon kişi ilk doz aşısını yaptırmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısını 18 milyon 313 bin 689 olarak açıkladı.

2 Saat Önce
2021-08-14 13:44:13
Bakan Koca açıkladı: 18 milyon kişi ilk doz aşısını yaptırmadı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Koca, "Dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602 bin 251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689'a indi" bilgisini verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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