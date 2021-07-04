Aşılamada son durum: 1 haftada 5 milyon dozu aşkın aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 52 milyon 620 bin 495 olarak gerçekleşti.
Kovid-19'la mücadelede bir haftada toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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