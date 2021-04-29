Aşı konusunda Çin sözünde durmadı

Koronavirüs aşılama süreci hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin elinde 8 milyon doz aşı kaldığını duyurdu.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılama takvimine ilişkin konuştu. Türkiye'de sadece 8 milyon aşının kaldığını söyleyen Koca, Haziran sonunda 40 yaş üstü herkesin aşılanmış olacağını söyledi. Koca, takvimdeki aksamanın ise Sinovac'ın 100 milyon doz aşı sözünü tutmaması ile açıkladı.

Koca ile yaptığı görüşmeyi Korkusuz gazetesindeki köşesine taşıyan Gürkan Hacır, tam kapanmayı da sordu. Ancak Bakan Koca, bugünkü kabine toplantısını işaret etti.

Hacır'ın Koca ile görüşmesine dair ilgili kısımlar şu şekilde:

– Sayın Bakan elinizde ne kadar aşı var?

Şu ana kadar elimizde 28 milyon doza yakın bir aşı var. Bunun 20 milyonu vatandaşlarımıza yapıldı. Elimizde 8 milyon doz aşı kaldı. Bu sebeple aşılanma yaşını 55'e indirdik.

– Çok daha fazla aşımızın olması gerekmiyor muydu? Niye aşılama hızlı ilerleyemiyor?

Sinovac firması taahhüt ettiği takvime ne yazık ki uymuyor. Nisan ayı içerisinde 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu, yollayamadılar. Bu firmanın üretim eksikliğinden değil Çin hükümetinin üretilen aşıları kendi ülkesi için kullanmasından kaynaklanıyor.

Biontech de ise biliyorsunuz 4.5 milyon doz almıştık. 30 milyona tamamlayacağız. Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz gelmiş olacak. Bu sayıyı 60 milyona revize etmeye çalışıyoruz. Uğur Şahin hoca ile sürekli temas halindeyim.

Pazartesi tekrar görüşeceğim.

– Peki Rus aşısı?

Sputnik V aşısı ile ilgili testler olumlu sonuçlandı. Ön anlaşma aşamasındayız. Bu hafta açıklama yapacağız. Önemli miktarda bir bağlantı yaptık. Kaç doz olduğunu hafta içi açıklayacağım.

Gürkan Bey, Haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedefliyoruz. Ağustos Eylül Ekim ayında aşılama da sorun kalacağını düşünmüyorum. Çünkü hem üretim kapasitesi giderek artıyor hem de yeni aşılar devreye giriyor.

40 yaş üstü nüfus 35 milyon. Bunun yaklaşık 3 milyonu hastalığı atlattı iyileşti. Kalan 32 milyon vatandaşımızın da gene yaklaşık 12 milyonu aşılandı. 20 milyon kişiyi de Haziran sonuna kadar aşılarsak 40 yaş üstü herkes aşılanmış olacak.

Anlaşmalar bazında bakacak olursak Çin, Rus ve Alman aşılarından toplam 210 milyonluk bir anlaşmayı Haziran sonuna kadar sağlamış durumdayız. Ama tedarik durumu önemli. Biz gene de aksamaları da dikkate alarak Haziran sonunda 40 yaş üstü aşılanmamış kimse kalmamasına çalışıyoruz. ABD'de aşılama 18 yaşa indi. Biz de Ağustos ayında bu seviyeye gelmeye çalışacağız.

– Tartışılan ve dünyanın pek çok ülkesinde yasaklanan ilaç Plaquneil'in halen tedavi protokolünde yer alıyor mu?

Erken evrede kullanımına ilişkin herhangi bir zarar görmedik. Bu konu da yayınlar hazırlandı. Kısa sürede yayınlanacak.

– Tam kapanma olacak mı?

Bakan Fahrettin Koca burada sır vermedi. Pazartesi gününü bekleyelim dedi.

Ama benim aldığım izlenim Bayram tatilini de içine alan bir tam kapanma açıklanacak. Ama kaç günü kapsıyor onu bu akşam öğreneceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.