DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Saçları bir ayda uzatan efsane karışım!
İran-Azerbaycan ilişkilerinde flaş gelişme
Lise 1. dönem 2. sınav ne zaman? Lisede baraj dersinden kalınca sınıfta kalma var mı?
Kudret narı nasıl tüketilir ve faydaları nelerdir?
Kur korumalı TL mevduatları ve katılma hesaplarının uygulama esasları açıklandı
Borsaların Dogelon Mars (ELON) hamlesi yüzde 40’lık yükseliş getirdi
Balık fiyatları düştü mü? Hamsi, istavrit, palamut ucuzladı mı?
Trabzonspor yarın tarihi rekor için sahaya çıkıyor
Bakan Kurum’dan belediyelere “Yeşil Kalkınma” çağrısı!
Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir?
Erdoğan uyardı: İndirimler gerçekleşmezse, fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidilecek
Dune: Çöl Gezegeni 2 ne zaman çıkacak? Dune 2 ne zaman gösterime girecek?
Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Belki Çinliyimdir
Hint felsefesinin bilinmeyen altın kuralları
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

TIMETURK / KORONA / Araştırma: Sinovac'ın 3. doz aşısı Omicron'a karşı yeterli koruma sağlamıyor

Araştırma: Sinovac'ın 3. doz aşısı Omicron'a karşı yeterli koruma sağlamıyor

Son yapılan bir araştırmaya göre, Çin'in Covid-19'a karşı ürettiği Sinovac aşısının 3'üncü dozu, Omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlamıyor.

2 Saat Önce
2021-12-24 14:05:24
Araştırma: Sinovac'ın 3. doz aşısı Omicron'a karşı yeterli koruma sağlamıyor

Hong Kong Üniversitesi (HKU) ve Hong Kong Çin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma sonucu, 3. doz Sinovac aşısının virüsü yok etmek için yeterli seviyede antikor üretmediğini ortaya koydu.

Diğer yandan ilk iki dozu Sinovac aşısı olanlara üçüncü dozun Pfizer-BionTech aşısı vurulması halinde, bunun yeterli derecede koruma sağladığı belirtildi.

Araştırmanın başındaki isim olan Hong Kong Üniversitesi'nden Profesör Malik Peiris, güçlendirici Pfizer aşısının 'Omicron varyantına karşı optimum koruma sağlayacağını' dile getirdi.

Sinovac'tan geçen hafta yapılan açıklamada, firmanın yaptığı çalışmanın üçüncü doz güçlendirici aşısının 'serum nötralizasyonunun geliştirilmesinde etkili olduğu' sonucuna vardığı bildirilmişti.

Açıklamada, üç doz Sinovac aşısı olanların yüzde 94'ünün yeterli nötralize edici antikor ürettiği iddia edilmişti.

Ancak Çinli ilaç firması, üç dozun ne tür antikor ürettiği konusunda ayrıntı vermemişti.

Sinovac, Hong Kong'da yürütülen çalışmanın sonucunun değerlendirilmesi taleplerini yanıtsız bıraktı.

773x435_cmsv2_f779097a-86ed-5214-be3a-e2a01eb7f627-6325820

CoronaVac olarak da bilinen Sinovac'ın aşısı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı alan iki Çin aşısından biri. Şu ana kadar 1,32 milyar doz dağıtımı yapıldı.

Birçok ülke, Delta varyantından 70 kat daha fazla bulaşıcı olduğuna inanılan Omicron varyantına karşı mücadele için 3. doz güçlendirici aşıları gündemine aldı.

Bazı ülkeler, aşıların yanı sıra ilave önlemler de almaya başladı.

Bu arada Hong Kong sağlık otoriteleri destekleyici doz için onay vermiş olsa da özellikle de ileri yaşlı Hong Konglular arasında aşılanma oranı oldukça düşük.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş