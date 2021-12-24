Araştırma: Sinovac'ın 3. doz aşısı Omicron'a karşı yeterli koruma sağlamıyor

Hong Kong Üniversitesi (HKU) ve Hong Kong Çin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma sonucu, 3. doz Sinovac aşısının virüsü yok etmek için yeterli seviyede antikor üretmediğini ortaya koydu.

Diğer yandan ilk iki dozu Sinovac aşısı olanlara üçüncü dozun Pfizer-BionTech aşısı vurulması halinde, bunun yeterli derecede koruma sağladığı belirtildi.

Araştırmanın başındaki isim olan Hong Kong Üniversitesi'nden Profesör Malik Peiris, güçlendirici Pfizer aşısının 'Omicron varyantına karşı optimum koruma sağlayacağını' dile getirdi.

Sinovac'tan geçen hafta yapılan açıklamada, firmanın yaptığı çalışmanın üçüncü doz güçlendirici aşısının 'serum nötralizasyonunun geliştirilmesinde etkili olduğu' sonucuna vardığı bildirilmişti.

Açıklamada, üç doz Sinovac aşısı olanların yüzde 94'ünün yeterli nötralize edici antikor ürettiği iddia edilmişti.

Ancak Çinli ilaç firması, üç dozun ne tür antikor ürettiği konusunda ayrıntı vermemişti.

Sinovac, Hong Kong'da yürütülen çalışmanın sonucunun değerlendirilmesi taleplerini yanıtsız bıraktı.

CoronaVac olarak da bilinen Sinovac'ın aşısı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı alan iki Çin aşısından biri. Şu ana kadar 1,32 milyar doz dağıtımı yapıldı.

Birçok ülke, Delta varyantından 70 kat daha fazla bulaşıcı olduğuna inanılan Omicron varyantına karşı mücadele için 3. doz güçlendirici aşıları gündemine aldı.

Bazı ülkeler, aşıların yanı sıra ilave önlemler de almaya başladı.

Bu arada Hong Kong sağlık otoriteleri destekleyici doz için onay vermiş olsa da özellikle de ileri yaşlı Hong Konglular arasında aşılanma oranı oldukça düşük.

Kaynak: Euronews Türkçe