Araştırma: Biontech aşısı Omicron'a karşı korumuyor

BioNTech aşıyla ilgili dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet'te dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Araştırmayla, Biontech aşısının Kovid-19'un Omicron varyantına karşı etkinliğiyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Türkiye'de de milyonlarca kişiye yapılan Biontech aşısıyla ilgili kötü haber geldi. Aşının Omicron'a karşı etkinliği yetersiz kaldı.

7 KORONALI HASTA DA 3. DOZ AŞIYI YAPTIRMIŞTI

Tıp dünyasının en prestijli dergilerinden Lancet'te yayımlanan araştırmada, Pfizer/Biontech aşısının Omicron'a karşı koruyuculuk seviyesi incelendi. Omicron varyantının dünyada ilk görüldüğü yer olan Güney Afrika'daki Cape Town Üniversitesi ile Stellenboch Üniversitesi'nin ortak araştırmasında, Cape Town kentine giden 7 Alman turistin semptomlar göstererek koronavirüse yakalanmaları mercek altına alındı. Uzmanlar, bu 7 hastanın üçüncü doz corona virüsü aşısı olduğunu vurguladı.

3. DOZ VİRÜSÜ DEĞİL ÖLÜMLERİ ÖNLÜYOR

mRNA teknolojisiyle üretilen aşıların Omicron varyantına karşı korumasının olmadığını kaydeden bilim insanları, “Bütün hastalar, hastalık sürecini hafif semptomlarla geçirdi. Bu da üçüncü doz aşının hastalığı ağır geçirme, hastaneye yatırma veya ölüm oranlarını azalttığını ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

GENÇ HASTALAR MRNA AŞILARINI YAPTIRDI

Araştırmada yaşları 25 ile 39 arasında değişen 5 kadın ve 2 erkek hastadan 5'i, 3 doz Pfizer/BioNTech aşısı oldu, biri Moderna'nın aşısını olduktan sonra bir doz Pfizer/BioNTech aşısı oldu.

Bir başka hasta ise tek doz AstraZeneca aşısı üzerine iki doz Pfizer/BioNTech aşısı oldu. Hastaların hiçbirinin daha önce koronavirüse yakalanmadığı da kayıtlara geçerken, 5 hastanın üçüncü doz aşıyı ekim ayının sonunda veya kasım ayının başında olduğu bildirildi.

AŞILARI AŞAN İLK VARYANT

Kasım ayının sonunda Botswana ve Güney Afrika ile birlikte bölgedeki ülkelerde tespit edilen ve kısa bir süre içinde İngiltere ve ABD'ye yayılan Omicron varyantı bilim dünyasında endişeye yol açtı. Bugüne kadar en çok mutasyona uğramış corona virüsü varyantı olan Omicron varyantının mevcut Kovid-19 aşılarını aşmayı başaran ilk varyant olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISINDA OMICRON ETKİSİ

Omicron varyantı Türkiye'de de vaka sayılarında büyük artışa neden oldu. Son 3 günde vaka sayısı 70 binin üzerinde seyretti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre; 72 bin 555 yeni vaka tespit edilirken, 181 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: tgrthaber.com .