Almanya'da vaka sayısı 4 milyonu geçti

Alman Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 453 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 4 milyon 5 bin 641'e yükseldi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyonu aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 453 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 4 milyon 5 bin 641'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 92 bin 346'ya çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 83,1 olarak kaydedildi. Temmuz başında 4,9'a kadar gerileyen haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 2 Ağustos'ta 17,8'e, 30 Ağustos'ta da 75,8'e yükseldi. Bu sayı dün 80,7 olarak tespit edildi.

Aşılama kampanyasında halkın yüzde 65,7'sine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 61,2'sine d

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