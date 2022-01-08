Almanya'da hatırlatma dozu olmayanlar restoran, kafe ve bar gibi mekanlara giremeyecek

Koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırma kararı alan Almanya'da hatırlatma aşısını olmayanların restoran, kafe ve bar gibi mekanlara girmelerine izin verilmeyecek.

Almanya'da Omicron varyantının hızla yayılmasıyla koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

Buna göre, restoran ve barlara girişte müşteriler iki doz aşıya ek olarak hatırlatma dozunu da olduklarını belgelemeleri ya da negatif test sonucu göstermeleri gerekiyor. Geçerli olan uygulamada da, restoran, kafe, bar gibi yerlere sadece aşı olanların ve Covid-19 geçirmiş olanların girmesine izin veriliyordu.

16 eyalet başbakanıyla yaptığı toplantının ardından konuşan Başbakan Olaf Scholz, "Bu sert bir tedbir, ancak gerekliydi" dedi.

Almanya'da hali hazırda restoranlara ve mağazalar başta olmak üzere neredeyse tüm kapalı mekanlara girişte iki doz aşı zorunluluğu bulunuyordu. Süpermarketler ve temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanlar bundan muaftı.

Karantina süresi kısaltıldı

Başbakan Scholz ve eyalet yönetimleri ayrıca 14 gün olan karantina süresini de kısaltma kararı aldı. Hatırlatma aşısını olanlar Covid-19 bulaşan birisine temas etseler bile bundan böyle karantina girmeyecek.

Bunun dışındaki kişiler ise herhangi bir semptom göstermedikleri takdirde, karantina süresini 10 gün ile veya negatif test sonucu elde etmesi halinde 7 gün ile sınırlı tutabilecek.

Almanya'da Noel ve yılbaşı tatili döneminde testlerin daha düzensiz yapılması nedeniyle koronavirüs salgının son iki haftalık durumuna dair tablo çok net değil.

Salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre son bir haftada 100 bin nüfusta görülen yeni vaka sayısı 303,4. Ülkede son 24 saatte 56 bin 335 yeni vaka tespit edildi.

Vakaların yüzde 44,3'ünü omicron varyantı olduğu belirtiliyor. Bu oran bir önceki hafta yüzde 15,8 düzeyindeydi.

Tatil sonrası aşılama çalışmalarına da yeniden hız verildiği bildirildi. Şu ana kadar aşılanabilir nüfusun yüzde 71,6'sının ilk iki doz aşısı tamamladı. Hatırlatma dozunu olanların oranı ise yüzde 41,6.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.