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ABD'den ''Pfizer'' kararı: 12-15 yaş grubu için kullanım onayı verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasına onay verdi.

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11.05.2021 00:42:21
ABD'den ''Pfizer'' kararı: 12-15 yaş grubu için kullanım onayı verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklara uygulanmasına onay verildiği ifade edildi.

FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock, açıklamasında "FDA'nın Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı için acil kullanım yetkisini 12 ila 15 yaş arasındaki ergenleri kapsayacak şekilde genişletmesi, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede önemli bir adımdır" dedi.

Söz konusu adımın, kendilerini genç nüfusun Kovid-19'dan korunmasına olanak tanıyarak normalleşme duygusuna döndürmeye ve pandemiyi sona erdirmeye yaklaştırdığını kaydeden Woodcock, "Ebeveynler ve veliler, tüm Kovid-19 aşısı acil durum kullanım yetkilerimizde olduğu gibi, kurumun mevcut tüm verileri titiz ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğinden emin olabilirler" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan