ABD'den Hindistan'a Kovid-19 yardımı!

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla zor durumda olan Hindistan'a yardım edeceklerini açıkladı. Günlük Kovid-19 vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ise ölü sayısı 192 bini aşmış durumda.