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TIMETURK / KORONA / ABD'den flaş 'COVID-19' iddiası

ABD'den flaş 'COVID-19' iddiası

Dünya, gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporunu konuşuyor. Milyonlarca cana mal olan koronavirüsü mercek altına alan rapor flaş bir iddiayı da ortaya attı.

3 Saat Önce
2021-10-31 12:00:04
ABD'den flaş 'COVID-19' iddiası

Çin - koronavirüs ilişkisini inceleyen ABD istihbarat raporu yayınlandı.

Raporda yapılan inceleme sonucu COVID-19'un bir biyolojik silah olarak geliştirilmediği sonucuna ulaşıldığı bilgisine yer verildi. Aynı raporda flaş bir iddia da yer aldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, raporda Wuhan Viroloji Enstitüsü hakkında ortaya atılan sızıntı iddialarına da cevap verildi.

Ulusal İstihbarat Direktörü tarafından Cuma günü yayınlanan belge, koronavirüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden çıkmış olabileceğini kabul etti.

Gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporunda Çin'in bu yöndeki soruşturmaları engellediği ve ABD'yi suçladığı için virüsün kökeninin asla bilinmeyeceğinin altı çizildi.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgelere göre, Çinli bilim insanları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyordu.

Kaynak: cnnturk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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