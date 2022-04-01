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ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı

TIMETURK / KORONA / ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı

ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı

ABD'de, COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 755 artarak 980 bin 627'ye yükseldi.

2 Saat Önce
2022-04-01 17:18:50
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, COVID-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 46 bin 473 artarak 80 milyon 103 bin 795 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 755 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 980 bin 627'ye çıktı.

California, 9 milyon 105 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 738 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 950 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 87 bin 393, Florida'da ise 73 bin 138 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,8'ine en az bir doz, yüzde 69,7'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,6'sına hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı. .

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