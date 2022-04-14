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TIMETURK / KORONA / ABD'de COVID-19 can kaybı 987 bin 560 oldu

ABD'de COVID-19 can kaybı 987 bin 560 oldu

ABD'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 987 bin 560'a yükseldi. California can kaybında 89 bin 550 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 87 bin 789, Florida'da ise 73 bin 622 kişi hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2022-04-14 17:44:18
ABD'de COVID-19 can kaybı 987 bin 560 oldu

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 514 bin 666 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 987 bin 560'a çıktı.

California, 9 milyon 137 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 780 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 550 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 87 bin 789, Florida'da ise 73 bin 622 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de aşılama

Ülkede COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,1'sine en az bir doz, yüzde 70'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı. .

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