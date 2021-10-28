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TIMETURK / KORONA / ABD 50 milyon doz daha BioNTech aşısı alacak

ABD 50 milyon doz daha BioNTech aşısı alacak

ABD hükümetinin Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısından 'çocuklar ve gelecekteki ihtiyaçlara daha fazla hazır olmak için' ilave 50 milyon doz satın almak üzere anlaştığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-10-28 15:14:20
ABD 50 milyon doz daha BioNTech aşısı alacak

Pfizer ve BioNTech, ABD'ye, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 550 milyon dozun üzerine 50 milyon doz aşı daha tedarik edileceğini açıkladı.

Anlaşma kapsamında, şirketler, çocuklar için de kullanılacak yeni aşıları 30 Nisan 2022'ye kadar teslim edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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