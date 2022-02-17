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TIMETURK / KORONA / 65 yaş ve üzeri için ilaç dağıtımına başlandı

65 yaş ve üzeri için ilaç dağıtımına başlandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, '65 yaş ve üzeri bağışıklığı baskılanmış vatandaşlar için Molnupiravir ilacının dağıtımı başladı.' denildi.

40 Dakika Önce
2022-02-17 19:07:03
65 yaş ve üzeri için ilaç dağıtımına başlandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri bağışıklığı baskılanmış vatandaşlar için Molnupiravir ilacının dağıtımı başladı." denildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşı Turkovac gündemi ile saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul'da vaka sayıları yüzde 62 azaldı

Açıklamada, "Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir." denildi.

Hastaneye yatışlarda yüzde 28 oranında düşüş yaşandı

Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda da yüzde 28 oranında düşüş yaşandığı aktarılan açıklamada, sağlık kapasitesinin zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşamadığı vurgulandı.

65 yaş üzeri vatandaşlara ilaç dağıtımı başladı

Açıklamada, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır." denildi.

"Turkovac'ın ilçelere dağıtımına başlanmıştır"

Yerli aşı Turkovac'ın tüm illere dağıtımının sağlandığı bilgisinin verildiği açıklamada, iki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşısının dağıtımına başlanacağı, yerli aşının kullanımının tüm vatandaşlar için en üst seviyede önerildiği kaydedildi.

"İlacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir." .

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