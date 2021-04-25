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38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.

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25.04.2021 21:01:14
38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.

Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Yurt genelinde Kovid-19 olayları

Malatya'da, 100, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 7, İstanbul'un Büyükçekmece İlçesinde 4 ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tedbirlere uymayan 48 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca para cezası uygulandı.

Sivas'ta Kovid-19 sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belediye, 300 personel ve 55 araçla bahar temizliği başlattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bando takımı, Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için sokak sokak gezerek şarkı ve marşlar seslendirdi.

CHP Kastamonu Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Baltacı, kendisi ile eşi Güneş Demirkıran Baltacı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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