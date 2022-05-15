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TIMETURK / KORONA / 1154 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı

1154 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 120 bin 183 COVID-19 testi yapıldı, 1154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 625 bin 535 doza yükseldi.

2 Saat Önce
2022-05-15 21:54:57
1154 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 120 bin 183 COVID-19 testi yapıldı, 1154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1190 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Aşı miktarı 147 milyon 625 bin

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 625 bin 535 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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