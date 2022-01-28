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Korkutan görüntüler! Morgda yatan adam birden ayağa kalktı

Rusya’nın Tver kentinde öldü sanılan bir adam hastanede morga kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde adamın bir anda kalkıp morgda yürümeye başlaması hayrete düşürdü.

2022-01-28 08:13:48
En Güzel 5 Gol | LaLiga Santander 22. Hafta 2021-2022

En Güzel 5 Gol | LaLiga Santander 22. Hafta 2021-2022

LaLiga Santander’in 22’nci haftasında oynanan karşılaşmalarda birbirinden güzel goller atıldı. Listenin ilk sırasında Atletic Bilbao’ya Rayo Vallecano deplasmanında galibiyeti getiren Nico Serrano’nun attığı gol yer aldı. Haftanın en iyi 5 golü listesi şu şekilde;
Vali Yerlikaya Uyarmıştı; Basın Ekspres'te Kalan Araçlar Çekiliyor

Vali Yerlikaya Uyarmıştı; Basın Ekspres'te Kalan Araçlar Çekiliyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sahiplerinin almadığı, yollarda bırakılan araçlar çekilmeye başladı.
İstanbul’da iş makinesi su dolu çukura düştü: Operatör hayatını kaybetti

İstanbul’da iş makinesi su dolu çukura düştü: Operatör hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir’de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü Kadir Yaşar'ın (61) cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışları da başladı

İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışları da başladı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda inişlerden sonra kalkışların da başladığını bildirdi.
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