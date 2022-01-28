Korkutan görüntüler! Morgda yatan adam birden ayağa kalktı
Rusya’nın Tver kentinde öldü sanılan bir adam hastanede morga kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde adamın bir anda kalkıp morgda yürümeye başlaması hayrete düşürdü.
Rusya’nın Tver kentinde öldü sanılan bir adam hastanede morga kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde adamın bir anda kalkıp morgda yürümeye başlaması hayrete düşürdü.
En Güzel 5 Gol | LaLiga Santander 22. Hafta 2021-2022
LaLiga Santander’in 22’nci haftasında oynanan karşılaşmalarda birbirinden güzel goller atıldı. Listenin ilk sırasında Atletic Bilbao’ya Rayo Vallecano deplasmanında galibiyeti getiren Nico Serrano’nun attığı gol yer aldı. Haftanın en iyi 5 golü listesi şu şekilde;