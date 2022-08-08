Korkunç cinayet 25 yıl sonra aydınlandı! Önce kocasını, sonra kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesinde yapılan ve arkeologların da katıldığı kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşıldı. H.T.'nin (75), 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi. Suçunu itiraf edip cesetlerin yerini gösteren şüpheli H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.